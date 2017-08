Oldtimerfestival in Twijzelerheide

Publicatie: za 26 augustus 2017 16.28 uur

TWIJZELERHEIDE -

Geslaagd op zaterdag 26 augustus stond in Twijzelerheide weer het Oldtimer Festival op het programma. Alweer voor de negende keer werd dit festival in Twijzelerheide georganiseerd.



Bijzonder dit jaar was het internationale bezoek van maar liefst 45 vooroorlogse Lagonda’s uit Engeland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België en Nederland. De internationale Lagonda Club, die dit jaar haar continentale meeting in Friesland heeft, deden op hun tocht van Veenklooster naar Earnewâld het festivalterrein in Twijzelerheide aan.



Naast dit internationale bezoek was het dagprogramma ook weer van allerlei activiteiten voorzien, zoals een ambachtelijke markt, een oldtimer onderdelenmarkt, een toertocht voor brommerliefhebbers en uiteraard waren er volop oldtimer auto's, motoren, tractoren, vrachtwagen en brommers te bewonderen. Verder verschenen aan de start van de grasbaanraces zo’n 200 coureurs.



De negende editie van het Oldtimer Festival in Twijzelerheide werd afgesloten met een vuurwerkshow.

