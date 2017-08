Man uit Kortehemmen opgepakt na vandalisme

Publicatie: za 26 augustus 2017 11.44 uur

BAKKEVEEN - Een achttienjarige man uit Kortehemmen is vrijdagnacht door de politie aangehouden op verdenking van vandalisme. De man had omstreeks 2.00 uur een vlag vernield aan de Mjumsterwei in Bakkeveen. Aan deze weg wordt dit weekeinde het Dodo festival georganiseerd.

De verdachte is door de politie ingesloten voor verhoor.