Man (42) verzet zich bij aanhouding in Oosterwolde

Publicatie: za 26 augustus 2017 10.36 uur

OOSTERWOLDE - De politie heeft vrijdagnacht een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op verdenking van diefstal van lood. De aanhouding ging gepaard met het nodige verzet. Diezelfde nacht vonden in Oosterwolde een aantal diefstallen en pogingen tot inbraak plaats. Mogelijk dat de 42-jarige man daarvoor ook in aanmerking komt.

Surveillerende agenten kregen een melding dat op het platte dak van een winkel aan de 13 Aprilstraat een man was gesignaleerd. Een buurtbewoner had hem betrapt en waarschuwde de politie. Vanwege eerdere meldingen over diefstallen en pogingen tot inbraak in het dorp waren agenten al actief aan het surveilleren in Oosterwolde. Ze waren dan ook snel ter plaatse. Bij het pand aangekomen, zagen ze nog net dat iemand van het platte dak sprong. De man probeerde te vluchten. Achter het pand stonden inmiddels ook twee agenten. Ze wisten de 42-jarige man aan te houden.

De dief probeerde nog te ontkomen door veel verzet te bieden. Hij slaagde hier niet in en de verdachte werd vervolgens door agenten overgebracht naar het bureau. Daar werd hij voor nader onderzoek ingesloten.