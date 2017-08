Vrouw steelt drank in supermarkt in Drachten

Publicatie: vr 25 augustus 2017 16.15 uur

DRACHTEN - Een 42-jarige vrouw uit Drachten is donderdagavond door de politie aangehouden nadat ze drank had gestolen in een supermarkt. Dit gebeurde in een supermarkt aan het Kyriat Onoplein in Drachten.

De politie kon de vrouw omstreeks 22.15 uur aanhouden op het Manger Catsperk in Drachten op verdenking van winkeldiefstal. De vrouw is ingesloten voor verhoor en onderzoek.