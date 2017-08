Beste voetbalcollectie staat bij Intersport Dokkum

Publicatie: vr 25 augustus 2017

DOKKUM - Intersport Dokkum trapt het voetbalseizoen af met een enorm groot voetbal-assortiment. Nu de prof-competitie alweer twee weken los is en de amateurverenigingen het veld ook weer opgaan trapt Intersport Dokkum het voetbalseizoen af.

Met ruim 60 modellen voetbalschoenen en een enorme collectie trainingskleding kunnen alle voetballers van groot tot klein en van beginner tot ervaren hun hart ophalen en is er voor iedereen een ruime keuze.

De winkel is omgebouwd tot een waar voetbalpaleis voor de voetballer en uiteraard staan alle topmodellen zoals het nieuwe model Adidas Nemeziz, Adidas Ace en X, de Nike Mercurial, Hypervenom en de Nike Magista op de plank. Intersport Dokkum heeft sinds de overgang dit jaar van Sport 2000 naar Intersport een grotere collectie voetbalschoenen dan voorgaande jaren. Dit komt omdat Intersport exclusiviteit bedingt bij de merken waardoor dit jaar de Nike Hypervenom exclusief te verkrijgen is bij Intersport.

Op het gebied van keeperkleding en accessoires is er gekozen voor de merken Stanno en Uhlsport. In de winkel hangt een ruime collectie van bovenstaande merken!

Voor diverse verenigingen uit de regio levert Intersport Dokkum de materialen zoals voetballen, trainingsmateriaal en clubkleding. Nieuw dit jaar is ook de mogelijkheid omkleding te voorzien van bedrukking. Intersport Dokkum heeft de beschikking over een eigen drukpers waardoor er nu in eigen beheer kleding en tassen kunnen worden voorzien van bedrukking.

Link: www.intersport.nl/dokkum/

