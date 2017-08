Ineke van Gent nieuwe burgemeester Schiermonnikoog

Publicatie: do 24 augustus 2017 14.55 uur

SCHIERMONNIKOOG - De 60-jarige Ineke van Gent is donderdag benoemd tot de nieuwe burgemeester van Schiermonnikoog. Ze gaat vanaf 26 september aan de slag.

Van Gent was van 1998 tot 2012 Kamerlid voor GroenLinks. Ze is momenteel nog regiodirecteur Noordoost bij de Nederlandse Spoorwegen. Ze werd geselecteerd uit 69 kandidaten voor de burgemeesterspost en is op 19 juli voorgedragen. Dick Stellingwerf is momenteel nog waarnemend burgemeester.