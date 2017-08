Blotevoetenpad in Drachtster wijk uitgebreid

DRACHTEN - Het avontuurlijke blotevoetenpad in de wijk Vrijburg in Drachten is langer gemaakt. Het mooie wandelpad is langer gemaakt voor meer stapplezier. Het pad bestaat uit allemaal kleine eilandjes die in ondiep water liggen. Ook het nieuwe gedeelte bestaat uit eilandjes. Hierop is verschillend materiaal aangebracht zodat je blote voeten steeds iets anders voelen. Je kunt het water op verschillende manieren oversteken; over stapstenen, boomstammen, keien, smalle bruggetjes en nu ook met een vlot.

Het blotevoetenpad ligt parallel aan de Zilverschoon, in het water. Het is vrij toegankelijk en het is een leuk uitstapje in de zomervakantie. De uitbreiding van het blotevoetenpad is tegelijkertijd aangepakt met werkzaamheden aan de watergang en de aanleg van een fietspad vanuit de wijk Vrijburgh naar de naastgelegen carpoolplaats.