Rolstoeler zwaargewond bij ongeval in Drachten

Publicatie: di 22 augustus 2017 13.31 uur

DRACHTEN - Op de Noorderhogeweg in Drachten is dinsdag aan het begin van de middag de bestuurder van een elektrische rolstoel ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer werd ter hoogte van Philips Drachten op de oversteekplaats geschept door een vrachtwagen die richting de A7 reed.

Een ambulance, de politie en de traumahelikopter zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur is met de politie meegegaan naar het bureau voor verhoor. De politie (VOA) heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval.

De Noorderhogeweg werd in verband met de afhandeling van het ongeval afgesloten voor het doorgaande verkeer richting de A7 (vanaf Nijtap). Rond 14.30 uur is de weg weer vrijgegeven voor het verkeer.

