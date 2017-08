De weg door Ee (N358) krijgt een nieuw gezicht

Publicatie: di 22 augustus 2017 10.06 uur

EE - Op donderdag 28 augustus is het zover. De werkzaamheden aan de provinciale weg door Ee gaan los. De kruispunten worden aangepakt zodat het verkeer straks beter zicht heeft. Daarnaast moet de nieuwe weg beter bij het historische karakter van het dorp passen. De werkzaamheden duren tot eind november.



"Us doarp krijt in nij gesicht", zo staat op het grote bouwbord dat straks aan het begin van het dorp staat. Op de foto staan Jelka Boersma en Jasmijn Meerstra. Ze zijn 8 en 9 jaar en buurmeisjes van elkaar. Op dit moment mogen ze niet alleen over de drukke provinciale weg fietsen. Er rijden grote vrachtwagens en het autoverkeer rijdt vaak erg snel. Daar komt straks verandering in. Het verkeer mag dan nog maar 30 kilometer per uur rijden. Ook krijgt de weg een nieuwe uitstraling, een 'nieuw gezicht', zodat hij beter past bij het oude karakter van het dorp.



Hinder

Aannemer Roelofs start op donderdag 28 augustus met de werkzaamheden aan de terpring, in het midden van het dorp. Dit gedeelte van de weg is vanaf dat moment – tot eind september – volledig afgesloten. Vanaf maandag 4 september werkt de aannemer tegelijkertijd aan het gedeelte van de rotonde Metslawier tot aan de kom van Ee. Overdag is hier één rijbaan open. Het verkeer kan daardoor gewoon doorrijden, maar moet wel rekening houden met vertraging. Er staan stoplichten om het verkeer te regelen. ’s Nachts is de weg afgesloten en moet het verkeer een omleidingsroute volgen.



Inloopavond

Op donderdag 24 augustus tussen 18.00 en 20.00 uur organiseert aannemer Roelofs een inloopavond om de omgeving te informeren over de hinder tijdens de werkzaamheden in Ee. Informatie over het werk is daarnaast te vinden op www.fryslan.frl/ee.