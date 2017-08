Vrouw beticht ex van kopstoot: vrijspraak

Publicatie: ma 21 augustus 2017 19.54 uur

LEEUWARDEN - Een enigszins rammelend opgetekend proces-verbaal met onvoldoende bewijs zorgde maandag voor de vrijspraak van een 29-jarige Drachtster. Zijn ex had in april aangifte tegen hem gedaan bij de politie waarbij ze zei dat ze een kopstoot had gekregen. De rechtszaak vond maandag op de rechtbank in Leeuwarden plaats.

Het voorval vond op 27 april 2017 plaats in een woning in Drachten. De man en vrouw zijn sindskort gescheiden van elkaar en er ontstond op de bewuste dag onenigheid over de omgang met de twee kinderen. De vrouw deed later aangifte bij de politie waarbij ze zei dat ze een kopstoot had gekregen. De Drachtster ontkende dat ten stelligste voor de politierechter.

Naast de getuigenis van de vrouw was er alleen nog een summiere verklaring van hun zesjarige zoontje. Hij had een beweging van een mogelijke kopstoot nagedaan toen een agent in de bijkeuken hem had ondervraagt. De advocaat van de verdachte vond dat verhoor erg kort samengevat. Ook waren er in het dossier geen foto's van het letsel of een omschrijving van het letsel vermeld. Tevens stond er geschreven dat de vrouw op het bureau aangifte had gedaan terwijl elders blijkt dat de politie bij haar thuis de aangifte had opgekomen.

De politierechter ging mee met het pleidooi van de advocaat. "Er zal een confrontatie zijn geweest maar ik heb geen indruk da er sprake was van letsel." De uitspraak was dan ook al volgend: vrijspraak.