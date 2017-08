Werkstraf voor hennepkwekerij in Munnekezijl

Publicatie: ma 21 augustus 2017 13.25 uur

LEEUWARDEN - Een 39-jarige man is maandag op de rechtbank van Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 1 maand met een proeftijd van 2 jaar. De man kwam tijdens de zitting van de politierechter niet opdagen.

De man had in de eerste maanden van 2017 een hennepkwekerij opgezet in zijn gehuurde woning aan de Kerkstraat in Munnekezijl. Op 22 maart kreeg de politie een anonieme tip binnen. De kwekerij viel op omdat er een hennepgeur was te ruiken en de ramen aan de bovenzijde van de woning waren afgeplakt. De politie deed vervolgens op 30 maart een inval en trof de illegale kwekerij met 185 hennepplantjes in de slaapkamer aan. De oogst lag nog te drogen. Daarnaast trof de politie 200 potten met tuinaarde aan. Liander stelde vast dat de stroom illegaal werd afgetapt.

De 39-jarige man heeft bij de politie een bekende verklaring afgelegd. Hij was met de kwekerij begonnen omdat hij geen uitweg meer zag omdat hij geen inkomen had. Een onbekend gebleven installateur zou tijdens afwezigheid van de bewoner de installatie hebben gedaan. De kwekerij had hij vervolgens zelf ingericht.