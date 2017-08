Primeur Dokkumer zeeroverslied uit 1630

Publicatie: ma 21 augustus 2017 13.12 uur

DOKKUM - Het Dokkumer Shantykoor De Admiraliteitssjongers gaat zaterdag 9 september om 15.00 uur op de Grote Breedstraat een heel bijzonder lied ten gehore brengen. Het gaat om een beklaglied van de vijf Duinkerker zeerovers die in 1630 in Dokkum werden opgehangen. Nykle Dijkstra van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland kwam het eeuwenoude lied via de Nationale Liederenbank (Meertens Instituut) op het spoor. Het originele document met tekst en melodie bleek in een bibliotheek in Londen te liggen.

Het zogenaamde 'Beclach-Liedt' verhaalt gedetailleerd over Duinkerker zeerovers die rovend langs de Friese kust voeren en uiteindelijk door twee kapiteins van de Dokkumer Admiraliteit door een list gevangen genomen werden. Vijf zeerovers werden uiteindelijk in Dokkum opgehangen. De historische vereniging presenteerde het verhaal van de zeerovers onlangs in het nieuwe nummer van haar magazine De Sneuper dat in het teken staat van de Friese Admiraliteit.

Piet de Haan van de historische vereniging verzocht Shantykoor De Admiraliteitssjongers om op basis van deze nieuwe informatie over de Duinkerker zeerovers een speciaal Admiraliteitslied te maken. Dirigent Ridzert Beetstra heeft het bestaande 'Beklach-liedt van de vijf Zee-Roovers' nauwkeurig bestudeerd en verwerkt in een Ierse melodie. Het verhaal komt in de tekst duidelijk tot zijn recht.