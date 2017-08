Familie Van Seggeren: 'Waarom juist Tjeerd?'

Publicatie: zo 20 augustus 2017 21.30 uur

DE WESTEREEN - De familie en vrienden van Tjeerd van Seggeren zitten nog altijd in onzekerheid over wat er in die bewuste nacht is gebeurd. Hij kwam in juli om bij een misdrijf in De Westereen. De familie kan pas beginnen met het verwerken van het verlies als duidelijk is geworden wat er precies is gebeurd. De politie zet zich maximaal in om elke mogelijke getuige te horen. Maandag en dinsdag gaat de politie huis-aan-huis flyers verspreiden in en rondom De Westereen en tevens worden de bezoekers van het muziekfestival Freeze Forze Festival actief benaderd.

Namens de familie verwoordt Edwin van Duinen het als volgend: "In de loop van zondag 9 juli kregen we te horen dat Tjeerd door een misdrijf om het leven was gekomen. Tot op de dag van vandaag vragen we ons af waarom juist hij het slachtoffer van een misdrijf is geworden. Vanwege het muziekfestival was er veel publiek op de been. Het kan dan ook niet anders dat er mensen moeten zijn die iets hebben gezien of gehoord."

"Namens de familie wil ik iedereen oproepen om informatie te delen met de politie. Hoe klein en onbelangrijk de informatie misschien ook lijkt, het kan net het ontbrekende puzzelstukje zijn waar het onderzoeksteam naar op zoek is. Alleen op die manier kan voor ons duidelijkheid komen over wat er zich die bewuste nacht heeft afgespeeld. Als die duidelijkheid er éénmaal is, kunnen wij als familie pas beginnen met het verwerken van dit grote verlies."