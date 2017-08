Brandweer in actie voor schoorsteenbrand Ternaard

Publicatie: zo 20 augustus 2017 16.40 uur

TERNAARD - De brandweer van Ternaard moest zondagmiddag in actie komen voor een schoorsteenbrand in een woning aan de Stationswei in Ternaard.

Aan de zijkant van de schoorsteen was rook onder de pannen te zien. De brandweer had de brand snel onder controle en hebben rondom de schoorsteen de dakpannen verwijderd en hier troffen ze de brandhaard aan. Met een warmtebeeldcamera werd gecontroleerd of er niet nog meer brandhaarden aanwezig waren.

De brandweer van Ternaard kreeg hulp van de hoogwerker van brandweer Dokkum. Voor de bewoners is hulp van Salvage ingeschakeld.

