Voetganger overleden bij aanrijding op Lauwersoog

Publicatie: zo 20 augustus 2017 13.33 uur

LAUWERSOOG - Een man is zondag rond het middaguur om het leven gekomen na een aanrijding met een auto op de Zeedijk in Lauwersoog. Het ongeval gebeurde omstreeks 12.20 uur toen een automobiliste plotseling nog snel de weg overstak terwijl daar een bus reed. De buschauffeur kon tijdig remmen maar de bestuurster van de Volvo zag hierdoor de voetganger - aan de andere kant - over het hoofd. De aanrijding vond vervolgens op het parkeerterrein plaats.

Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen maar de hulp mocht niet meer baten voor de man. Ook de traumahelikopter kwam ter plaatse. Ook de twee kinderen van het slachtoffer raakten bij de aanrijding gewond. Eén van de kinderen is per traumaheli overgebracht naar het ziekenhuis.