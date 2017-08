Drachtster aangereden door automobilist

Publicatie: zo 20 augustus 2017 12.26 uur

ZEVENHUIZEN - Een 38-jarige voetganger uit Drachten is zaterdagnacht door een automobilist aangereden in Zevenhuizen. De man liep rond half drie 's nachts over de Oudestreek in Zevenhuizen toen hij werd aangereden. De bestuurder van de auto reed na het ongeval door.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is inmiddels op zoek naar de mogelijke dader, die al bekend zou zijn bij de politie. Ooggetuigen hadden het kenteken van de auto zien liggen, hierdoor kon de politie achterhalen van wie de auto was.