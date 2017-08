Kening Striid bij Imaginarium Tytsjerk

Publicatie: za 19 augustus 2017 22.51 uur

TYTSJERK - In het park Vijversburg bij Tytsjerk vindt voor de 5e maal het "Imaginarium" festival plaats.

Imagninarium is een festival waar je je een dag kan onderdompelen in fantasie. Van de jongsten

tot de oudsten, van dwergen tot reuzen, iedereen is welkom op ons festival. Ieder jaar is er een kostuumwedstrijd.

Om het lustrum extra kracht bij te zetten is er dit jaar een ware veldslag onder de naam "Kening Striid". Uit diverse landen komen mannen en vrouwen om te vechten voor de titel.

Kening Striid is een vrij jonge moderne sport, full contact vechten met het gebruik van offensieve en defensieve wapens kenmerk van de Middeleeuwen. Met name de harnas en wapens moeten van de stijl uit de periode 1200-1699 te zijn. HMB is een full contact sport, Deelnemers vechten met stalen botte wapens en zijn gekleed in volledige wapenuitrusting, die net als de wapens, zijn gemaakt op basis van historische maatstaven.

FOTONIEUWS