Hardleerse man uit Opeinde rijdt zonder rijbewijs

Publicatie: za 19 augustus 2017 20.26 uur

NIJEGA - Een 38-jarige man uit Opeinde is vrijdagnacht door de politie aangehouden omdat hij zonder geldig verklaard rijbewijs in een auto reed. Dit was volgens de politie inmiddels de 10e keer dat hij achter het stuur is betrapt terwijl hij niet mocht rijden. Daarom is ook de auto waar hij in reed in beslag genomen en afgevoerd.

Agenten zagen de man rond 4.30 uur rijden toen ze naar een melding onderweg waren. De Opeindenaar probeerde te vluchten en snel de zijn auto tussen andere geparkeerde auto's te zetten en de lichten te doven. Het mocht voor hem niet baten want de politie had het allemaal gezien. De man werd ingesloten voor verhoor en onderzoek. Er stond voor hem ook nog een zaak open waarin hij als verdachte gehoord moest worden.