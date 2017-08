Drachtster aangehouden na steekpartij

Publicatie: za 19 augustus 2017 17.00 uur

DRACHTEN - Een 20-jarige man uit Drachten is vrijdagnacht door de politie aangehouden nadat hij een 25-jarige plaatsgenoot had gestoken met een mes. De ruzie en steekpartij vond omstreeks 1.20 uur plaats in een woning aan de Lijsterstraat in Drachten.

Agenten troffen buiten de woning de verdachte aan en zij wisten hem gelijk aan te houden. In de woning werd de 25-jarige man aangetroffen met een steekwond in zijn schouder. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het mes waarmee gestoken werd, is door de politie in beslag genomen.