KNRM Schier zoekt naar wadlopers

Publicatie: za 19 augustus 2017 16.50 uur

SCHIERMONNIKOOG - De vrijwilligers van KNRM station Schiermonnikoog kregen zaterdagmiddag een melding van wadlopers in problemen.

De zeeverkeerspost van Schiermonnikoog had een melding gekregen van één van de boten die voor anker lagen bij de Engelsmanplaat dat een groep van 5 wadlopers mogelijk in problemen zou zijn in de Zoutkamperlaag.

Hierop werd de rubberboot Edzard Jacob gealarmeerd, die op onderzoek ging. Ze troffen inderdaad een groepje wadlopers aan die richting Paesens lipen, maar die bleken geen hulp nodig te hebben. De mannen van de KNRM keerden vervolgens weer terug richting station.

