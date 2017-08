Grouster gooit blikje uit auto: boete

Publicatie: za 19 augustus 2017 13.19 uur

GROU - Een 24-jarige man uit Grou is vrijdagmiddag door de politie op de bon geslingerd nadat hij een blikje 'energydrink' uit de auto gooide. Dit gebeurde op de Oedsmawei in zijn woonplaats.

Politieagenten zagen het en besloten de man staande te houden. Hij moest ook blazen en de beginnend bestuurder bleek ook nog eens onder invloed te zijn. Aan het bureau blies hij later 110 ?g/l. Voor een beginnend bestuurder is 88 ?g/l de limiet. Voor beide zaken is proces-verbaal opgemaakt. Het kreeg een boete van 140 euro voor het gooien van afval op straat en het OM deed een schikkingsvoorstel van 300 euro voor het rijden onder invloed.