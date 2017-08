Drie gewonden bij ongeval op Centrale As

Publicatie: vr 18 augustus 2017 22.48 uur

FEANWâLDEN - Bij een ongeval op de Centrale As bij Feanwâlden zijn vrijdagavond drie personen gewond geraakt. In de auto zaten ook twee honden. Het ongeval vond omstreeks 21.50 uur plaats tussen De Westereen en Feanwâlden en naast drie ambulances, de dierenambulance en politie kwam ook een traumahelikopter ter plaatse. Eén hond bevond zich nog in de auto en is onderzocht door het personeel van de dierenambulance. De andere hond is er na het ongeval vandoor gegaan.

De weg werd na het ongeval direct door de politie afgesloten voor het doorgaande verkeer van De Westereen naar Feanwâlden. Bij het ongeval is de auto aan de verkeerde kant van de vangrail gekomen en vervolgens tegen het talud gereden. De slachtoffers zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het voertuig waarin de slachtoffers zaten betrof een Bentley met Duits kenteken.