Succesvol taxiprotest bij Psy-Fi

Publicatie: vr 18 augustus 2017 20.13 uur

LEEUWARDEN - Taxichauffeurs hebben vrijdagavond succesvol protest gevoerd bij het vijf-daagse evenement Psy-Fi wat in het Groene Ster-gebied plaatsvind. Er was maar één taxibedrijf die de bezoekers op het festivalterrein mocht afzetten.

In een groot deel van het gebied is een parkeer- en stopverbod om problemen en files te voorkomen. Dit verbod geldt ook voor de taxi's. De taxi's konden aan de overkant van de N355 enkele honderden meters vanaf de ingang stoppen om hun klanten te brengen en te halen. Veel bezoekers lopen hier niet eerst naar de stoplichten en steken gewoon de 70/100 km/u weg over. Dit zorgt tevens voor gevaarlijke situaties bleek de afgelopen twee dagen.

Reden voor de taxichauffeurs om actie te voeren. Om half zeven vanavond reden zo'n tien taxi's met 20 kilometer per uur vanaf Leeuwarden naar de Groene ster. Dit zorgde voor een lange rij auto's achter de taxi's. De chauffeurs zijn naar een ingang aan de achterkant van het gebied gereden en hebben daar hun auto's op de weg gezet. Hiermee werd het onmogelijk voor de bussen van het taxibedrijf met toestemming om te kunnen keren.

De organisatie en een medewerker van het bedrijf dat de verkeersborden regelt, zijn in gesprek gegaan met de chauffeurs om tot een oplossing te komen. Na enige tijd werd er afgesproken dat de taxi's een standplaats kregen toegewezen dichtbij de ingang. Hier mogen ze de bezoekers afzetten en nieuwe klanten ophalen. De taxichauffeurs zijn blij met deze oplossing en gingen rond half acht weer verder met hun werk.

