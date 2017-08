Medisch afval in PMD-bak: strop voor gemeente

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland heeft een strop van 7000 euro opgelopen nadat een container vol afval werd afgekeurd. Het gaat om het PMD afval (plastic- metalen verpakkingen en drankkartons). In de verzamelde zakken of bakken is door iemand medisch afval gedumpt. Tijdens een controle bij de afvalverwerker werd het ontdekt en werd de container met ingezameld afval afgekeurd. Hierdoor moet nu 9000 kilo de verbrandingsoven in tegen een hoog tarief.

"Daarnaast lopen we als gemeente ook een vergoeding mis voor de inzameling van plastic verpakkingen en drankkartons." zo laat de gemeente Smallingerland weten. "We weten niet of dit afval afkomstig is van een particulier of van iemand die bedrijfsmatig medische handelingen doet. Medisch afval zoals spuiten en medicijnen levert u in bij de apotheek. Infuuszakken en infuusslangen zijn restafval."