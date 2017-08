Boetes voor filmen onrustige uitzetting op azc

Publicatie: vr 18 augustus 2017 09.40 uur

BURGUM - Een aantal bewoners van het asielzoekerscentrum in Burgum heeft na de gebeurtenissen op 4 juli een boete opgelegd gekregen. Volgens woordvoerder Jacqueline Elberts van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 'wegens het niet nakomen van de huisregels'. Bij een deel van de mensen gaat het om het maken en naar buiten brengen van filmbeelden.

Tussen de politie en een groep asielzoekers ontstond op 4 juli het nodige duw- en trekwerk, nadat het op het opvanglocatie onrustig was geworden. Bewoners wilden de uitzetting van een familie voorkomen. Agenten moesten er aan te pas komen om de orde te handhaven. Bewoners maakten filmbeelden van de ongeregeldheden en die werden onder andere met WâldNet gedeeld. De beelden zijn uniek omdat er nog nooit eerder beelden naar buiten zijn gekomen van een uitzetting.

Jacqueline Elberts wijst vooral op de huisregels, die op de verschillende COA-locatie gelden en die de bewoners in acht moeten nemen. Worden die regels overtreden, dan kan er een boete worden omgelegd. COA beschouwt (nood)opvanglocaties als het privédomein van de bewoners. Fotografie, audio- en beeldopnames voor journalistiek gebruik zijn daarom alleen na afspraak mogelijk. "Maar ook bijvoorbeeld het niet opvolgen van instructies van COA-personeel kan een reden zijn om een maatregel op te leggen. We leggen maatregelen niet graag en niet zomaar op, meestal volstaat een gesprek, maar soms is de aard van een overtreding ernstiger."

De ongeregeldheden bleken voor het COA voldoende om de boetes op te leggen. "De rust was al redelijk snel weer teruggekeerd in het azc", aldus Elberts. Dat het gezin vanuit Burgum wordt uitgezet is overigens niet ongewoon, benadrukt de woordvoerder. "Het gaat hier om een gezinslocatie, waar mensen wonen die niet in Nederland mogen blijven, terwijl zij over het algemeen wel met dat doel hier naar toe zijn gekomen."

Op de locatie is de zogenoemde Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) werkzaam, die de bewoners van de locatie begeleidt bij stappen om feitelijke terugkeer mogelijk te maken. "Daarnaast voeren ook de medewerkers van het COA geregeld gesprekken met de bewoners over hun situatie. Bewoners zijn op de hoogte van het feit dat ze Nederland dienen te verlaten, hebben de gelegenheid daar aan mee te werken om zelfstandige terugkeer te bewerkstelligen, maar weten ook dat er de mogelijkheid bestaat dat ze, als ze niet meewerken, gedwongen moeten terugkeren."