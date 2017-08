Van de wal in de sloot: video uit Anjum gaat viral

Publicatie: do 17 augustus 2017 19.15 uur

ANJUM - Een video gemaakt in Anjum gaat viral op internet. In de video is te zien hoe iemand een auto lostrekt. De auto was dinsdagavond weggerold en kwam op een vreemde plek tot stilstand. Met een andere auto werd vervolgens de auto weggetrokken. Dat ging alleen niet helemaal goed...

De video is op landelijke sites en social media inmiddels al duizenden keren bekeken.