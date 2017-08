Straat in Drachten wit door verloren verf

Publicatie: do 17 augustus 2017 14.15 uur

DRACHTEN - De Drift in Drachten is donderdag rond het middaguur wit gekleurd door witte verf of saus. Door onbekende oorzaak is er een flinke lading verf op straat gevallen.

Het verkeer zorgde er vervolgens voor dat de Drift flink werd 'ingereden'. Ook gaat er een spoor met verf richting de parkeergarage Raadhuisplein. De parkeergarage is gesloten in verband met de verf. De ingang aan Driftzijde vanaf de Berglaan en de ingang op het Raadhuisplein zijn wel gewoon open. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe alles kon gebeuren. De verf is het meest verspreid over een afstand van zo'n 100 tot 200 meter. De politie is geinformeerd.

