Koperdief (41) gepakt in Drachten

Publicatie: do 17 augustus 2017 10.58 uur

DRACHTEN - Een 41-jarige koperdief uit Drachten is donderdag door de politie opgepakt in zijn woonplaats. De eigenaar van het koper had de politie gealarmeerd nadat hij de dief bij zijn woning aan de Oudeweg had betrapt en zag weglopen.

De eigenaar werd rond 6.00 uur wakker door hondengeblaf en zag vanuit zijn slaapkamerraam dat de kokers op zijn bedrijfsbus geopend waren. In deze kokers zaten koperen leidingen die in de bouw gebruikt worden. De auto stond op zijn oprit. De bewoner liep naar buiten en zag daar dat er koperen buizen misten uit de kokers en zag tevens een man in de omgeving lopen en volgde hem. In tussentijd belde hij 112 en gaf door waar de man zich bevond.

Agenten troffen de man aan op de Stationsweg. Het bleek een bekende van de politie te zijn. Hij droeg een tas bij zich met koperen buizen. Deze buizen bleken afkomstig te zijn van de diefstal op de Oudeweg. De man is aangehouden en ingesloten voor verhoor en onderzoek.