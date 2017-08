Kat in boom houdt hulpdiensten bezig

Publicatie: do 17 augustus 2017 10.03 uur

DRACHTEN - Een kat in een boom is donderdagochtend min of meer gered door de brandweer. Het beestje zat vast op hoogte op de kruising van de Scholtenlaan met de Ottolaan. De brandweer is samen met de dierenambulance ter plaatse gekomen.

De pogingen om het dier uit de boom te tillen, mislukten een paar keer omdat de kat angstig naar een andere tak sprong. Op een zeker moment koos de kat eieren voor zijn geld en sprong zelfstandig uit de boom. Het dier kwam in de sloot terecht. De medewerkers van de dierenambulance hebben het beestje met een schepnet uit de sloot gevist en vervolgens meegenomen voor verzorging.

