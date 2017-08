Werkstraf voor drugsbezit en -dealen

Publicatie: wo 16 augustus 2017 16.00 uur

LEEUWARDEN - Voor onder andere het bezit en dealen van drugs heeft een Burgumer woensdag een werkstraf van 60 uur gekregen. Als stok achter de deur legde de politierechter een voorwaardelijke celstraf op van 4 maanden met een proeftijd van drie jaar.

De 26-jarige man werd op 26 januari 2017 door de politie aangehouden bij Ryptsjerk. Agenten besloten zijn voertuig te doorzoeken en agenten troffen 28 gram cocaïne en wat speed aan. Uit het onderzoek dat volgde, werd in de dagen daarop duidelijk dat de man gedeald had in drugs. De man werd verder verweten dat hij onder invloed van speed de auto had bestuurd. De Burgumer vond zelf dat de oorzaak hiervan het gebruik van medicijnen was. De politierechter achtte echter bewezen dat hij onder invloed was geweest.

De man ging ten tijde van het dealen - in de periode van 1 november 2016 tot 25 januari 2017 - door een moeilijke periode in zijn leven. Omdat de Burgumer de 'touwtjes inmiddels weer in handen heeft' en tevens weer een baan heeft, gaf de politierechter een kortere werkstraf dan de officier van justitie had geëist. Zij eiste 120 uur werkstraf en 2 maanden cel voorwaardelijk. Tevens werd de 740 euro die hij tijdens de aanhouding in bezit had, ontnomen. Dit bedrag zou ruwweg overeenkomen met het geld dat hij verdiend zou hebben met de drugshandel.