Inbraak in woning in Wergea

Publicatie: wo 16 augustus 2017 14.32 uur

WERGEA - Een woning aan de Warstienserdyk in Wergea is deze week het doelwit geworden van een inbraak. Men wist het huis binnen te komen door een schuifpui te vernielen. De gehele woning werd doorzocht en het is onbekend wat er buitgemaakt is.

De inbraak werd woensdagochtend rond 7.30 uur ontdekt. Er is aangifte bij de politie gedaan.