Celstraf voor brandstichting in Drachten

Publicatie: wo 16 augustus 2017 09.50 uur

LEEUWARDEN - Een 33-jarige Drachtster is dinsdag veroordeeld tot 52 dagen celstraf. Dat is de uitspraak van de meervoudige kamer van de rechtbank in Leeuwarden. In totaal kreeg de man 412 dagen celstraf waarvan 360 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. De celstraf is nagenoeg evenlang als de dagen die de veroordeelde in voorarrest heeft gezeten.

De Drachtster had in juni vorig jaar brand gesticht in de portiek van een flat aan de Warande in Drachten. De rechtbank acht bewezen dat de man de brand opzettelijk stichtte in het flatgebouw waar hij zelf ook woonachtig was. Hij bracht daar de (slapende) medebewoners in gevaar. Hij had geen oog voor de mogelijke gevolgen van zijn handelen.

Omdat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, werd een gedeeltelijke celstraf opgelegd met daaraan gekoppeld een aantal bijzondere voorwaarden. Zijn opname in Zuidlaren moet worden voortgezet en hij moet zich onthouden van alcohol. Hij wordt ook verplicht mee te werken aan bloed en/of urine onderzoek. Verder komt hij onder toezicht van de reclassering te staan.