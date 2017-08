Akkrumer reed zonder geldig rijbewijs: celstraf

Publicatie: di 15 augustus 2017 17.40 uur

LEEUWARDEN - Een hardleerse man uit Akkrum moet drie weken de cel in omdat hij zonder geldig verklaard rijbewijs in Leeuwarden reed. De man werd op 19 april 2017 in de middag door de politie aangehouden. Omdat de 34-jarige man vaker met justitie in aanraking is geweest, werden ook twee voorwaardelijke straffen ten uitvoer gebracht. Bovenop de drie weken, komt nog eens vier maanden celstraf.

De politierechter oordeelde streng omdat de Akkrumer beter had moeten weten. Zijn rijbewijs was al sinds 16 april 2012 door het CBR ongeldig verklaard. Op 11 juli 2014 had hij al een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden gekregen in verband met een mishandeling. In 2015 kreeg hij een werkstraf van 20 uur omdat hij in de auto was gestapt. Destijds kreeg hij 20 uur werkstraf en voorwaardelijke celstraf van één maand. De proeftijden werden verlengd.

Omdat de taakstraf tot op heden geen effect heeft gehad, besloot de politierechter dinsdag tot het opleggen van de celstraf. De man uit Akkrum was namelijk al een dubbel gewaarschuwd man. De onvoorwaardelijke celstraffen (1 + 3 maand) bevonden zich binnen de proeftijd waardoor de politierechter uitkwam op 4 maanden en 3 weken hechtenis. De Akkrumer was niet aanwezig op de zitting.