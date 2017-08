Oldtimerfestival krijgt internationaal bezoek

Publicatie: di 15 augustus 2017 12.15 uur

TWIJZELERHEIDE - Op zaterdag 26 augustus staat het dorp Twijzelerheide weer in het teken van het Oldtimer Festival. De negende editie mag rekenen op internationaal bezoek. Maar liefst 45 vooroorlogse Lagonda’s uit Engeland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België en Nederland vereren het festival met een bezoek. Een uniek schouwspel, waarbij het publiek wordt getrakteerd op het neusje van de zalm.

Afgelopen jaar mocht de organisatie van het Oldtimer Festival in Twijzelerheide ruim negenduizend bezoekers ontvangen. Bijzonder aan de negende editie is het bezoek van de internationale Lagonda Club, die dit jaar haar continentale meeting in Friesland heeft. Op hun tocht van Veenklooster naar Earnewâld zullen de 45 vooroorlogse voertuigen het festivalterrein in Twijzelerheide aandoen.

Per toeval

"De route was al klaar, toen we per toeval ontdekten dat er op deze dag een Oldtimer Festival in Twijzelerheide is", vertelt organisator Herman Arentsen van de Lagonda Club. "Dat ligt toch op de route, dus doen we het terrein graag aan voor een kort bezoek. Voor ons is het leuk om te zien hoe andere mensen hun hobby beleven." Naar verwachting zullen de Lagonda’s zo tussen 11.30 en 12.30 hun ronde maken over het festivalterrein.

Vaste succesingrediënten

Naast dit bijzondere internationale tintje kent de negende editie uiteraard ook een groot aantal vaste succesingrediënten. Ook dit jaar is het dagprogramma goed gevuld met muziek, een ambachtelijke markt, een oldtimer onderdelenmarkt, een toertocht voor brommerliefhebbers en uiteraard volop oldtimer auto's, motoren, tractoren, vrachtwagen en brommers. Niet te vergeten de grasbaanraces, waar zo’n 200 coureurs aan de start zullen verschijnen.

Jaarlijkse brommertoertocht

Brommerliefhebbers die het liever iets kalmer aandoen, kunnen net als voorgaande edities ook dit jaar weer meedoen aan de brommerrit door de Fryske Wâlden. Deze toertocht start op het evenemententerrein en voert de deelnemers mee langs de mooiste plekjes in de omgeving. Uiteraard is er onderweg tijd voor een hapje en een drankje, voordat de terugreis wordt ingezet.

Vertier voor de jongste fans

Voor de jongste oldtimer fans heeft de organisatie dit jaar een heus circus uitgenodigd op het festivalterrein. Circus Salto doet jong en oud versteld staan met verrassende trucs. Voor de kinderen is er daarnaast een spectaculaire 30 meter hoge klimwand, een zweef, draaimolen, springkussen, Spin, Calypso, quadbaan, schiettent en rodeostier.

Lytse Hille en de band Leads

Een evenement als het Oldtimer Festival kan uiteraard niet zonder muziek. In de grote feesttent is de gehele dag muziek aanwezig, maar de slotnoten zijn gereserveerd voor Wâldman Lytse Hille en de Top 40 band Leads. De negende editie van het Oldtimer Festival in Twijzelerheide wordt om 21.30 uur afgesloten met een spectaculaire vuurwerkshow. Daarna is de tent nog geopend tot 01.30 uur.

Het terrein is vanaf 10.00 uur open voor het publiek. De toegang voor volwassen is 8 euro. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee. Entree voor de feesttent ’s avonds is 10 euro. Meer informatie over het Oldtimerfestival Twijzelerheide vind je op: www.oldtimerfestivaltwijzelerheide.nl.