Drachtster steeg heeft kleurtje gekregen

Publicatie: di 15 augustus 2017 09.41 uur

DRACHTEN - In de nacht van maandag op dinsdag is de steeg naast de WOK aan het Moleneind in Drachten opgeknapt. De kunst is aangebracht door de groep Zwanovski.

De gemeente Smallingerland had hier 6000 euro voor uitgetrokken, maar het is nu waarschijnlijk voor 45 euro geklaard. Het gebruik van spuitbussen was de oplossing voor deze verfraaiing. "Het ziet er weer kleurrijk uit. Beter dan het was." zo is de eerste reactie van omwonenden.

FOTONIEUWS