Vernielingen op begraafplaats in Dokkum

Publicatie: ma 14 augustus 2017 20.27 uur

DOKKUM - Op de gemeentelijke begraafplaats aan het Damwâldsterreedsje in Dokkum zijn in de afgelopen week tenminste 7 grafmonumenten vernield. De gemeente inventariseert de schade, maar de oudere graven zijn waarschijnlijk zo beschadigd dat ze niet meer te repareren zijn. De gemeente informeert de nabestaanden hierover.

Loco-burgemeester Pieter Braaksma: "De gemeente ûnderhâldt de begraafplakken mei tige folle oandacht. Wy binne dan ek swier ûntdien oer dizze laffe aksjes. Fernielings binne nea goed te prate, mar op in begraafplak is hielendal sûnder respekt. In skandalige aksje en de dieders moatte harren dan ek djip skamje. Of de ferantwurding nimme en harren melde by de plysje."

De gemeente Dongeradeel heeft aangifte gedaan bij de politie. Heeft u iets gezien of andere informatie beschikbaar? Dan vraagt de gemeente getuigen om contact op te nemen met de politie.