Eenzijdig ongeval met man uit Achtkarspelen

Publicatie: zo 13 augustus 2017 11.35 uur

DOEZUM - Een automobilist uit de gemeente Achtkarspelen is zaterdagavond met de schrik vrijgekomen bij een aanrijding op de Eesterweg in Doezum. De bestuurder botste tegen twee bomen en de auto vloog vervolgens in brand.

De bestuurder is na het ongeval wel door de politie meegenomen omdat er bij de agenten het vermoeden bestond dat de man gedronken had.