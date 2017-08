Mountainbikers boos om gespannen touw in bos

Publicatie: za 12 augustus 2017 12.14 uur

BOORNBERGUM - Een gespannen touw op keelhoogte heeft vrijdag voor schrik gezorgd in de bossen van Boornbergum. In het bosdeel 'middelgeast' werd door mountainbikers een gespannen touw over een bospad ontdekt. Er raakte niemand gewond. De organisatie van de Mountainbikeroute Beetsterzwaag is gelijk op de hoogte gesteld en zij hebben een waarschuwing geplaatst op Facebook.

De mountainbikers weten nog niet zeker of het touw moedwillig is opgehangen of onderdeel van een speurtocht was. Naast het touw werden een aantal palen aangetroffen die duidelijk te maken hadden met de speurtocht. "Moedwil of domheid van mensen dat kunnen we nu niet echt bepalen. Maar gevaarlijk is het op z'n minst. Daarom willen we het wel in de media brengen om er aandacht aan te besteden. Want dit kan zo niet!" Er wordt binnen het bestuur nog overwogen om aangifte te doen. "Want hier hadden mensen hun zwaar aan kunnen verwonden."