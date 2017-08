Imponerende race van Douwe Visser op Elahuizen

Publicatie: vr 11 augustus 2017 20.42 uur

ELAHUIZEN -

Imponerende race van Douwe Visser op Elahuizen



Elahuizen - Het leek meteen na de start van de wedstrijd op de Fluessen bij Elahuizen opnieuw de wedstrijd van Pieter Meeter met Akkrum te gaan worden, maar dat pakte anders uit, héél anders. De Akkrumers hadden weliswaar de beste start en namen meteen een behoorlijk voorsprong in het eerste rak over bakboord, maar in hun kielzog waren het Woudsend, verrassend sterk varend deze vrijdagmiddag op min of meer eigen water, en Huizum die goed meegingen. Schipper Johannes Meeter toont aan dat hij een prima zeiler is en bovendien dat er met dat Huizumer skûtsje niets mis is. Maar vlak achter de kopgroep was het Sneek met Douwe Visser dat in het spoor bleef en dat moet voor diezelfde koplopers ene veeg teken zijn geweest. Als je Sneek vlak achter je hebt weet je dat Douwe Visser op een gegeven moment de aanval in zal zetten.



kruisrakken



De uitgelegde baan kende één heel lang en één wat korter kruisrak en dat betekende dat de strjd daar in die beide in-de-windse rakken werd uitgevochten. Dat had nog wel wat voeten in de aarde, want toen het tegen tweeën liep en er dus gestert zou worden, was er nauwelijks of eigenlijk helemaal geen wind. Alle dertien skûtsjes waren op de afspraak, maar gestart werd er niet, op het startschip werd de witte vlag gehesen: uitstel voor onbepaalde tijd. En dus streken de schepen de zeilen en lagen werkeloos te wachten op betere tijden, in casu: wind. Pas tegen drieën stak er een licht briesje op, dat allengs aanwakkerde tot een keurige windkracht drie. En dus kon er alsnog gestart worden. De wind was wel wat veranderlijk qua sterkte en hij schiftte bovendien behoorlijk, maar: er kon gevaren worden. Het het leek na de vrijwel vlekkeloze start Pieter Meeter te zijn die het laken naar zich toetrok. Het schip uit Akkrum liep als een trein en vriend en vijand waren het erover eens dat Pieter Meeter opnieuw hoge ogen zou gooien. Maar nee dus, gaande de wedstrijd zakten de Akkrumer steeds verder door het veld heen en uiteraard maakten de eerdere achtervolgers daar gepast misbruik van. Allereerst Woudsend met Teake Klaas van der Meulen, dat natuurlijk dolgraag voor merendeels eigen publiek wilde winnen en daarnaast het verrassend goed zeilende Huizumer skûtsje met Joahnnes Meeter. Pieter Meeter moest met lede ogen aanzien dat zijn uitstekende start geen vervolg kreeg.



Sneek



Woudsend deed het uitstekend, maar met Sneek op de spiegel moeten de Wâldseiners hebben geweten dat dit niet lang kon duren. Dat duurde het overigens wél, maar niet lang genoeg. In de voorlaatste route sloeg Douwe Visser toe toen zijn Sneker Pan hoger aan de wind kon varen dan Woudsend en dat betekende dat Sneek de koppositie overnam. Achter die beide koplopers werd een verwoede strijd uitgevochten door Huizum, d’Halve Maen met schipper Klaas Westerdijk, Earnewâld met schipper Gerhard Pietersma en Heerenveen met schipper Sytze Brouwer. In de laatste beide rakken, een voor-de-winds rak en een heel kort kruisrakje naar de finish, kwam in die volgorde geen verandering meer. Sneek dus winnaar na een indrukwekkende race, vóór Woudsend waar het gejuich voor de tweede plaats minstens zo luid klonk als bij winnaar Sneek, en Huizum op een keurige derde stek. d’ Halve Maen werd vierde, Earnewâld vijfde, Heerenveen zesde en Grou zevende. Akkrum werd laatste vanweg een verloren protest en dat kostte Pieter Meeter dertien strafpunten. Morgen wordt er gevaren op Starum, op het IJsselmeer dus en maandag is het de beurt aan Woudsend.

FOTONIEUWS