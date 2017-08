200 uur werkstraf voor Gorredijkster hennepteler

Publicatie: vr 11 augustus 2017 13.26 uur

GORREDIJK - Een 35-jarige man uit Gorredijk moet 200 uur werkstraf uitvoeren voor het telen van hennep, stelen van stroom en het bezitten wapens. Ook kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van twee maanden opgelegd.



Zijn 48-jarige (inmiddels ex) vrouw werd vrijgesproken van het telen van hennep en het stelen van stroom. Wel veroordeelde de rechtbank de vrouw voor het medeplegen van het bezitten van wapens. Ze krijgt een gevangenisstraf van twee maanden voorwaardelijk.



Anonieme tip

De zaak kwam aan het licht toen de politie in oktober 2014 een tip kreeg dat er in een bedrijfspand aan De Klok een hennepkwekerij zou zijn. Na onderzoek werd het pand doorzocht. Hier werden 1132 hennepplanten gevonden. Ook doorzochten agenten de woning van het echtpaar in Tijnnje. Daar vonden ze een pistool, munitie en pepperspray.

220.000 euro

Het OM denkt dat het stel ruim 220.000 euro heeft verdiend aan de hennepteelt. Hier voor wordt een aparte procedure gestart. (ADP)