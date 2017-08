Pieter Meeter stelt zijn kandidatuur

Publicatie: do 10 augustus 2017 22.04 uur

LANGWEER - Als dit zo door gaat, wordt Pieter Meeter van Akkrum een serieuze titelpretendent voor het SKS kampioenschap. Na de keurige tweede stek van gister op het Snekermeer, won Meeter donderdag bij Langweer afgetekend de wedstrijd die onder uiteindelijk nog prima omstandigheden werd gevaren. De zege van de Akkrumers was in feite onbedreigd, want runner up Sytze Brouwer van Heerenveen, hij voer een ronduit knappe race, slaagde er niet in het gat met het skûtsje van Akkrum te dichten.

Op zijn beurt kreeg Sytze Brouwer te maken met eerst Grou, dat langzaam maar zeker dichterbij kwam en dat vooral in de bezeilde rakken net even wat meer snelheid in huis had dan de Feansters. Tot aan de laatste route over de Langweerder Wielen kon Brouwer zijn tweede plek consolideren, maar in laatste omloop sloeg schipper Douwe Visser van Grou genadeloos toe. En toen raakte Heerenveen daarna ook nog verzeild in een dicht op elkaar gepakte groep schepen met onder anderen Johannes Meeter van Huizum en Auke de Groot van de Zuidwesthoek. Die gribus kostte Brouwer zijn derde stek en uiteindelijk moest hij, net als gisteren, genoegen nemen met een vierde plaats. Prima natuurlijk, maar de schipper van Heerenveen was er niet echt blij mee, getuige zijn gezicht toen de Gerben van Manen werd afgeschoten: het sprak boekdelen en dat was geen humoristisch boek…

Er was in de Langweerder Wielen een wat opmerkelijke baan gelegd, enerzijds omdat een gedeelte van de ondiepten was weggebaggerd en anderzijds van wege de wind die wat zwalkte tussen noord-noord-west en pal noord. Een echt lang kruisrak zat er niet in, wel twee lange ruime rakken, waarvan er een zo nu en dan neigde naar voor-de-winds. De start was in één keer goed en eigenlijk was toen al duidelijk dat met name Pieter Meeter, calamiteiten daargelaten, een hoofdrol zou spelen. Earnewâld kwam wel rededelijk weg, maar verzeilde daarna in een positie waarin het het ene na het andere skûtsje zag passeren.

Datzelfde lot trof ook Douwe Visser van Sneek, gisteren nog onbedreigd en glorieus winnaar op het Snekermeer en anders dan Grehard Pietersma die zich terugknokte tot in de middenmoot, bleef Douwe Visser steken in de achterhoede. Het gaf opnieuw aan dat het veld van dertien skûtsjes steeds dichter ineen kruipt, de traditionele matadoren krijgen steeds meer en steeds fellere concurrentie, ook van de traditionele achterhoede. Het SKS kampioenschap is steeds meer een open strijd aan het worden en dat is alleen maar leuk voor de volgers, de toeschouwers en uiteraard ook voor de schippers en hun bemanningen.

Het weer speelt daar ook een rol in, we hebben tot nu toe nog geen echte zware omstandigheden gehad en dat speelt schippers als Pieter Meeter van Akkrum uiteraard in de kaart. Hij is het ook die nu het klassement aanvoert vóór Grou, Lemmer, de Zuidwesthoek en Heerenveen. Gerhard Pietersma van Earnewâld staat 7de, maar er zijn nog voldoende kansen voor de Earnewâldstrs om zich op te werken naar de podiumplaatsen. Vrijdag wordt er gevaren op de Fluessen bij Elahuizen.

