Motorrijder ernstig gewond na aanrijding

Publicatie: do 10 augustus 2017 17.28 uur

NIJ BEETS - Een motorrijder is donderdagmiddag ernstig gewond geraakt na een aanrijding bij Nij Beets. Het slachtoffer kwam omstreeks 16.20 uur op de kruising van de Swynswei en Legewei in botsing met een auto.

Naast de politie en ambulance kwam tevens de traumahelikopter ter plaatse. Na een behandeling ter plaatse is het slachtoffer per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De man liep ernstig letsel aan zijn benen op. De arts van het Mobiel Medisch Team is meegegaan in de ambulance. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de weg afgesloten voor het doorgaande verkeer.

