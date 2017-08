Man bekneld onder eigen auto in Drachten

Publicatie: do 10 augustus 2017 12.36 uur

DRACHTEN - Een man is donderdagochtend bekneld geraakt onder zijn eigen auto in Drachten. Het ongeval gebeurde rond 11.25 uur aan de Jade toen de man uit zijn auto stapte. Het voertuig begon te rollen en de man probeerde het voertuig te stoppen. Hij kwam op dat moment bekneld te zitten met zijn been onder het rechter voorwiel.

De brandweer van Drachten moest er aan te pas komen om de man te bevrijden uit zijn benarde positie. Het slachtoffer is met ernstig beenletsel overgebracht naar het ziekenhuis.

