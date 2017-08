Man reageert 'op z'n bouwvakkers' op hand in kruis

Publicatie: wo 09 augustus 2017 16.30 uur

LEEUWARDEN - Een 23-jarige inwoner van Swifterbant was er niet van gediend dat een andere man hem in Drachten bij de kont en in het kruis greep. De Swifterbantster duwde zijn belager van zich af en schopte de man. Dat leverde hem woensdag op de zitting van politierechter Bauke Jansen een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur op.

De verdachte verscheen niet op de zitting, volgens zijn advocaat omdat hij agorafobie (pleinvrees) heeft. Dan helpt het niet dat iemand hem benadert zoals het latere slachtoffer op 26 maart had gedaan. De Swifterbantster was die dag met vrienden in Drachten op stap geweest. Op een gegeven moment was hij de vrienden kwijtgeraakt en had hij het latere slachtoffer gevraagd waar de bushalte was.

Het slachtoffer zou de Swifterbantster hebben verteld dat zijn seksuele voorkeur naar mannen uit ging. Hij zou meteen de daad bij het woord hebben gevoegd en de Swifterbantster in het kruis gegrepen en bij het achterwerk. Daarop duwde en schopte de verdachte de man van zich af. Volgens het slachtoffer had de Swifterbantster tegen hem gezegd dat hij wel seks wilde. Toen hij zei dat daarvoor betaald moest worden, zou de Swifterbantster door het lint zijn gegaan.

De rechter hechtte de meeste waarde aan de verklaringen van -onafhankelijke - getuigen. Die hadden tegen de politie gezegd dat de Swifterbantster geëmotioneerd had geroepen dat het slachtoffer - 'die viespeuk' - aan hem had gezeten en dat hij daarom door het lint was gegaan. Hij had de man weggeduwd en een paar trappen tegen de benen gegeven. De Swifterbantster, timmerman van beroep, had volgens de rechter 'op z'n bouwvakkers' gereageerd op de avances van het slachtoffer.