DamwÃ¢ld bijna onbereikbaar door wegwerk

Damwâld bijna onbereikbaar door wegwerk

Publicatie: di 08 augustus 2017 21.03 uur

DAMWâLD - De Haadwei van Damwâld is sinds maandag 7 augustus compleet afgesloten. Daardoor wordt het moeilijk Damwâld te bereiken. Wie naar Damwâld wil vanuit Dokkum, zal om moeten rijden via Wâlterswâld of Rinsumageast. Ook vanuit Broeksterwâld volstaat omrijden via Rinsumageast of via de Dammeloane tussen Damwâld en Broeksterwâld.



Alleen de rotonde die de Haadwei met de Doniawei en Foarwei verbindt, is opengesteld voor verkeer. De Doniawei en Foarwei zijn verder wel compleet begaanbaar en via deze wegen kunt u als bestuurder in de verschillende wijken komen. De werkzaamheden die op dit moment gepleegd worden, bestaan vooral uit asfalteren. Damwâld zal in de nabije toekomst een 30-kilometerzone worden.



Verkeersregelaars zorgen voor een veilige werkomgeving van de wegwerkers. Alle invalswegen van Damwâld zijn afgesloten met een hek, de verkeersregelaar probeert de mensen die in deze omgeving niet bekend zijn te helpen met de omleidingen.



Vanaf 10 april 2017 zijn de werkzaamheden al gestart in Damwâld, met deze algehele afsluiting als hoogtepunt. De Haadwei wordt 9 augustus in de avond weer vrijgegeven. Dan zullen voorbijgangers alsnog verkeershinder ondervinden, want de werkzaamheden zijn nog niet afgerond.

FOTONIEUWS