Akkrum wint vlakke wedstrijd bij EarnewÃ¢ld

Akkrum wint vlakke wedstrijd bij Earnewâld

Publicatie: di 08 augustus 2017 18.27 uur

EARNEWâLD - Het skûtsje van Akkrum, met schipper Pieter Meeter, was dinsdagmiddag de snelste in de derde wedstrijd van de SKS competitie. Het Akkrumer skûtsje, een van de snelsten bij licht weer, nam meteen van af de walstart in de Langesleat een voorsprong en die stond Pieter Meeter niet meer af, hij kon in feite de hele wedstrijd zeilen zoals hij wilde, en hij had eigenlijk niemand anders in de buurt om rekening mee te houden. En zo’n buitenkansje laat iemand als Pieter Meeter zich niet ontnemen. Hij finishte dan ook met een straatlengte voorsprong.

De weersverwachtingen waren nu bepaald niet om over naar huis te schrijven en met name het feit dat de wind de kracht 2 Beaufort maar nauwelijks zou halen, beloofde niet echt veel goeds voor de wedstrijd tussen het ‘smûk skaadzjend beamtegrien’ op de Sânemar en de Folkertsleat. Want daar speelde deze ontmoeting zich af, afgezien van de start en de finish in de Langesleat. Maar goed, ook met windkraht 2 kun je zeilen, al is het niet echt spectaculair uiteraard.

Toen het startschot viel om tien over twee zette het hele peloton, tutti gruppi op één na, en dat was Joure dat is uitgesloten van deelname voor de hele reeks van dit jaar, zich in beweging. Dat ging echt ‘tuike tuike’, want de zwakke wind zorgde er weliswaar voor dat er gevaren kon worden, maar het befaamde ‘brûs foar de kop’ was er deze middag niet bij, laat staan het bijbehorende ‘wetter yn ‘e warring’.

De te varen route was in feite ultra kort, de commissie had besloten tot een route vanaf de Sânemar de Folkertsleat in en weer terug. Achteraf een wijs besluit, want na twee routes begon het lichtjes te regenen met de vooruitzichten op meer en misschien wel véél meer in de vorm van onweer en ander onheil. En dan wil je liever niet op het water zijn. Voor het publiek dat zich verheugd had in een fraai schouwspel vanaf het terras van het Princenhof was het een teleurstelling, ze kregen de skûtsjes niet te zien deze middag. Dat had alles te maken met de oostelijke wind waardoor de Ulekrite tegenwinds was en die is nog smaller en ook nog eens lommerrijker dan het Grytmansrek van gister. Geen optie dus en dat betekende dat het Siegersdjip waaraan het Princenhof ligt, niet in de plannen van de commissie voorkwam.

De wedstrijd stelde eigenlijk niet zo veel voor in die zin, dat er voor spektakel niet genoeg wind was en voor de nodige tactische varianten niet genoeg manoeuvreerruimte. Akkrum telde z’n zegeningen, maakte geen fouten en won dus afgetekend. Lemmer legde beslag op de tweede plaats en dat betekent dat de Lemsters het tot nu toe prima doen in deze competitie. De ontmoeting van gister werd op last van de jury ongeldig verklaard, maar omdat de SKS zich niet op voorhand aan dat verdict wenste te conformeren, is het nog maar de vraag of die ongeldig verklaring wel stand zal houden. Het is al met al een vrij chaotisch begin van het SKS kampioenschap aflevering 2017.

Woensdag gaat het verder op het Snekermeer nabij Terherne en ook die wedstrijd heeft een speciaal tintje vanwege de Sneekweek die tegelijkertijd op dat zelfde Snekermeer wordt gehouden.

