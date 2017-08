Hulpdiensten rukken uit voor drijvende handschoen

Publicatie: di 08 augustus 2017 16.36 uur

BURDAARD - Dinsdag rond 15.00 uur kreeg de meldkamer een telefoontje binnen dat er mogelijk een persoon in het water zou drijven in de Dokkumer Ie bij Burdaard. Nabij de Kolkhuizerbrug over de Dokkumer Ie hadden twee jongens een hand of handschoen in het water zien drijven. Ze hebben daarop de brugwachter gewaarschuwd en 112 gebeld.



De hulpdiensten, waaronder een duikteam uit Leeuwarden, twee tankautospuiten van brandweer Ferwert en Hallum, het Oppervlakte Reddingsteam uit Burgum, een ambulance en meerdere politie-eenheden werden gealarmeerd. Allen werd gevraagd met spoed ter plaatse te komen.



Bij aankomst van de eerste hulpdiensten, bleek het te gaan om een handschoen die een kleur had, als de hand van een mens. Hierop zijn alle overige hulpdiensten op hun posten gebleven. Er bleek dus van een drenkeling geen sprake.