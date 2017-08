Traumaheli-inzet na wespensteek in Twijzelerheide

Publicatie: di 08 augustus 2017 16.03 uur

TWIJZELERHEIDE - Aan het Wyldpaed Oast bij Twijzelerheide landde dinsdag aan het begin van de middag een traumahelikopter van het UMCG. Dit gebeurde in een achtertuin van een woning. Een vrouw was bij de woning gestoken door een wesp en kreeg vervolgens een allergische reactie. Naast de helikopter kwam ook een ambulance en de politie ter plaatse.

De vrouw is ter plaatse behandeld en ze is vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De arts is meegegaan in de ambulance ter ondersteuning.