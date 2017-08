Dronken Drachtster vernielt bestelbus: 1 dag cel

Publicatie: ma 07 augustus 2017 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (35) kreeg maandag van rechter Bauke Jansen een werkstraf van 40 uur en een celstraf van één dag. Daarmee kwam de Drachtster nog goed weg: omdat hij al eens eerder een werkstraf had gedaan, had officier van justitie Iris Diever een week cel plus een week voorwaardelijk geëist. Binnen vijf jaar mag er volgens de wet niet een tweede werkstraf worden opgelegd. De rechter loste het juridische knelpuntje op door de Drachtster één dag naar de gevangenis te sturen.

De man had op 15 april op de Noordkade een bestelbus beschadigd. Volgens de bestuurder liep de Drachtster midden op de weg, duidelijk in benevelde toestand. Hoewel de chauffeur stapvoets reed, raakte hij de Drachtster met de buitenspiegel. Vervolgens had de Drachtster twee keer hard tegen de zijkant van de bus geslagen of geschopt. Met als gevolg een fikse deuk. De verdachte wist het vanwege de alcohol niet meer zo goed.

Maar hij had wel van een getuige gehoord dat hij door de bus was aangereden. Toen de bestuurder wilde doorrijden, had hij -liggend op de grond- tegen de zijkant getrapt. Tegen de politie had hij gezegd dat hij dacht dat het een taxibus was. De bus moest gerepareerd worden. Dat kostte 736 euro. De Drachtster was het er niet mee eens dat hij dat moest betalen. 'Mijn jas was helemaal kapot', zei hij. Jansen bepaalde desalniettemin dat de man de schade aan de bus moet vergoeden.