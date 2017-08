Auto met slingerende kar in botsing met lijn 63

Publicatie: ma 07 augustus 2017 17.10 uur

BUITENPOST - De bestuurder van een auto met geladen aanhangwagen is maandagmiddag in botsing gekomen met een tegemoetkomende lijndienst van Arriva. De bestuurder reed omstreeks 16.15 uur vanaf Buitenpost richting Kollum toen zijn kar begonnen te slingeren. De combinatie kwam vervolgens terecht aan de andere kant van de weg en een botsing met de bus was het gevolg. De bus werd links achter geraakt door de auto. Ook een ander voertuig dat over de N358 reed, liep lichte schade op bij de aanrijding.

De N358 (tussen rotonde Buitenpost en afslag Veenklooster) werd na het ongeval afgezet voor het doorgaande verkeer. Een ambulance kwam uit voorzorg nog ter plaatse maar alle betrokkenen kwamen volgens de politie met de schrik vrij. De weg is zo'n twee uur afgesloten geweest zodat de politie (VOA) een onderzoek kon doen naar de exacte toedracht van het ongeval. Berger Van Kammen is ter plaatse gekomen om de auto weg te slepen.

